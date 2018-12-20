تعامل ناجح مع حالات اطفال إبتلعوا أجساماً غريبة

المناطق - أبها

استقبل قسم الطوارئ في مستشفى أبها للولادة والأطفال 11 حالة لأطفال إبتلعوا أجساماً غريبة وذلك خلال الشهر الماضي.

وبينّت صحة عسير أنه تم التعامل الفوري مع كل حالة وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة ، والتدخل العاجل لإنقاذ حياة أولئك الأطفال والحيلولة دون حدوث مضاعفات خطيرة لهم.

وأوضحت أن إبتلاع الأجسام الغريبة لدى الأطفال تحدث عادة في السن أقل من خمسة سنوات ، و عادة ما تكون أسبابها عرضية وتتسبب في إختناق تنفسي أو صعوبة في البلع وقد تتسبب في مضاعفات مثل إختراق الأمعاء ونزيف داخلي والوفاة -لا سمح الله- ، وأشارت إلى أن أكثر الأجسام الغريبة التي يبتلعها الأطفال هي العملات المعدنية بينما أخطر انواع تلك الأجسام الغريبة هي البطاريات القرصية والأجسام الحادة، مما قد يستدعي التدخل الطبي لإخراج الأجسام الغريبة بناءً على موقعها ونوعها وعادة تستخدم المناظير لإخراجها تحت التخدير العام.