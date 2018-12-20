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مدير جوازات منطقة الرياض يزور شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية

مدير جوازات منطقة الرياض يزور شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية
http://almnatiq.net/?p=670720
الرياض - فلاج الشعيفاني
قام مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس صباح اليوم الخميس بزيارة لشعبة الجوازات بالمدينة الرقمية للاطلاع على اعمال الشعبة وسير العمل .
وقال مدير جوازات منطقة الرياض العميد الهباس ان الشعبة تقدم العديد من الخدمات للمراجعين ،  وفقاً  لتوجيهات سعادة مدير عام الجوازات وانه سوف يتم تجهيز قسم نسائي بالشعبة في القريب العاجل ، لاستقبال المراجعات وتقديم الخدمة لهن اللاتي يتعذر عليهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية (أبشر) ، وإنهاء كافة إجراءاتهن بكل سهوله دون الحاجة الى مراجعة جوازات المنطقة .

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