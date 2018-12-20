مدير جوازات منطقة الرياض يزور شعبة الجوازات بالمدينة الرقمية

قام مدير جوازات منطقة الرياض المكلف العميد محمد بن نايف الهباس صباح اليوم الخميس بزيارة لشعبة الجوازات بالمدينة الرقمية للاطلاع على اعمال الشعبة وسير العمل .

وقال مدير جوازات منطقة الرياض العميد الهباس ان الشعبة تقدم العديد من الخدمات للمراجعين ، وفقاً لتوجيهات سعادة مدير عام الجوازات وانه سوف يتم تجهيز قسم نسائي بالشعبة في القريب العاجل ، لاستقبال المراجعات وتقديم الخدمة لهن اللاتي يتعذر عليهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية (أبشر) ، وإنهاء كافة إجراءاتهن بكل سهوله دون الحاجة الى مراجعة جوازات المنطقة .