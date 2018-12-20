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الهلال الأحمر بتبوك ينظم دورة تدريبية بمركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة عن الإسعافات الأولية

الهلال الأحمر بتبوك ينظم دورة تدريبية بمركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة عن الإسعافات الأولية
http://almnatiq.net/?p=670735
المناطق - تبوك
اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك أمس دورة تدريبية في أساسيات الإسعافات الأولية لمنسوبي مركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة .
وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أنه تم تدريب 23 موظفاً من المركز بمنطقة تبوك لمدة يومين على كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة وطرق إسعافها بالشكل الصحيح والتدريب العملي على الدمى التدريبية وكيفية الابلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم الموحد 997 وأخذ المعلومات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع.
كما تم خلال البرنامج توزيع كتيبات الإرشادات الخاصة بالإسعافات الأولية على الموظفين وعرض الفيديوهات التعليمية التي أوضحت كيفية التعامل مع الأزمات الوارد حدوثها.

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