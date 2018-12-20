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نائب أمير منطقة مكة يطلع على مبادرة جامعة الطائف لتطوير محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقاً)

نائب أمير منطقة مكة يطلع على مبادرة جامعة الطائف لتطوير محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقاً)
http://almnatiq.net/?p=670738
المناطق - جدة

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس إدارة محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقاً) صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، على مبادرة جامعة الطائف لتطوير المحمية والتي قدمها مدير الجامعة الدكتور حسام زمان يرافقه عددٌ من قيادات الجامعة.
وبحسب العرض فإن المبادرة التي نفذها فريق متخصص من منسوبي الجامعة تركز على خمسة محاور هي؛ تطوير قاعدة بيانات للمحمية وتحديثها بشكل مستمر، ووضع خطة استراتيجية لتطويرها بمشاركة فريق متخصص في هذا المجال من داخل الجامعة وأعضاء آخرين يرشحهم مجلس إدارة المحمية، وتعزيز أساليب المحافظة على المحمية بإعداد خطط تنفيذية زمنية لإقامة برامج لتعزيز أساليب المحافظة على البيئة وحماية الحياة الفطرية ودعم مقومات التنمية البيئية المستدامة لكافة مكونات المحمية النباتية والحيوانية.
وأوضح العرض أن محاور تطوير المحمية تشمل أيضاً وضع خطة عمل بحثية لتطوير المحمية ومشاركتها مع الجامعات ومراكز الأبحاث لإجراء دراسات مسحية وأبحاث علمية جديدة، إضافة إلى وضع خطة للتعريف بالمحمية وتنشيطها سياحياً، وتفعيل الشراكة التعاونية مع القطاعين العام والخاص في هذا المجال، لتقديم خدمات نوعية لإعادة تأهيل المحمية والعمل على تطويرها وتنشيطها سياحياً.

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