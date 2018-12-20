احدث الأخبار

قرية منطقة تبوك التراثية مرآة لحضارة الإنسان والمكان
منطقة تبوك
 خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة
أبرز المواد
 “الجنادرية” .. تاريخ وثقافة
أبرز المواد
 ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض
أبرز المواد
 الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يصل الرياض
أبرز المواد
 وكالة شؤون المسجد النبوي تستقبل وزير الاوقاف الفلسطيني
منطقة المدينة المنورة
 الهيئة الملكية بالجبيل تحصل على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الكانجارو الدولية
المنطقة الشرقية
 نائب أمير منطقة مكة يطلع على مبادرة جامعة الطائف لتطوير محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية (محازة الصيد سابقاً)
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك ينظم دورة تدريبية بمركز الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني بالمنطقة عن الإسعافات الأولية
منطقة تبوك
 البرلمان العراقي يرجئ استكمال التشكيلة الوزارية
أبرز المواد
 المسرحيون يندبون “أبو الفنون” والأسرة “ترياق” الحياة بفنون القصيم
منطقة القصيم
 أكثر من 50 مصورًا ومصورة بمنطقة تبوك يرسمون ملامح التنمية والطبيعة فيها
منطقة تبوك
قرية منطقة تبوك التراثية مرآة لحضارة الإنسان والمكان

قرية منطقة تبوك التراثية مرآة لحضارة الإنسان والمكان

منطقة تبوك
خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة

أبرز المواد
“الجنادرية” .. تاريخ وثقافة

“الجنادرية” .. تاريخ وثقافة

أبرز المواد
ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض

ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض

أبرز المواد

الهيئة الملكية بالجبيل تحصل على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الكانجارو الدولية

الهيئة الملكية بالجبيل تحصل على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الكانجارو الدولية
http://almnatiq.net/?p=670741
المناطق - الجبيل
حققت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات التعليمية على 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات 2018 حيث تعتبر مدارس  الهيئة الملكية صاحبة المركز الأول على مستوى المملكة في عدد الطلبة المسجلين بهذه المسابقة ، جاء ذلك التكريم خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) صباح أمس الأول الاثنين بمدينة الرياض .

من جانب اخر فاز الطالب يزن بن محمد المجنوني من مدرسة الرواد الثانوية بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين في دورتها الخامسة فئة الموهوبين لأصحاب الفئة العمرية ما دون 18 عام ، فيما حققت مدرسة الرواد الثانوية المركز الثالث على مستوى مدارس المملكة الحكومية والأهلية والعالمية في نتائج المركز الوطني للقياس لاختبار القدرات العامة لعام 1439 هـ .

الجدير بالذكر أن إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل حصلت على المرتبة الأولى وذلك على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة في متوسط نتائج المدارس بالاختبار التحصيلي للعام الدراسي 1438 هـ ، وعلى المركز الأول في الفجوة بين متوسط نتائج الثانوية العامة ومتوسط نتائج الاختبار التحصيلي والقدرات للعام 1438/1439 هـ ، إضافة إلى تحقيق مدرسة الرواد الثانوية على المركز الأول في الاختبار التحصيلي الذي كان على مستوى المدارس الحكومية للعام الدراسي 1438 هـ ليستمر التميز في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحت شعار التعليم بمعايير عالمية .

 

 

روابط ذات صلة

محافظ الخفجي يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية

محافظ الخفجي يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية
بمتابعة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ” بيت الخير ” بالجنادرية ينهي استعداداه لاستقبال زواره

بمتابعة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ” بيت الخير ” بالجنادرية ينهي استعداداه لاستقبال زواره
جائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميز التعليمي رافداً أساسياً في تشجيع التعليم

جائزة الشيخ عبدالوهاب بن عبدالرحمن الموسى للتميز التعليمي رافداً أساسياً في تشجيع التعليم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*