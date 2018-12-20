الهيئة الملكية بالجبيل تحصل على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الكانجارو الدولية

حققت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات التعليمية على 10 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الكانجارو الدولية للرياضيات 2018 حيث تعتبر مدارس الهيئة الملكية صاحبة المركز الأول على مستوى المملكة في عدد الطلبة المسجلين بهذه المسابقة ، جاء ذلك التكريم خلال الحفل الذي أقامته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) صباح أمس الأول الاثنين بمدينة الرياض . من جانب اخر فاز الطالب يزن بن محمد المجنوني من مدرسة الرواد الثانوية بجائزة خادم الحرمين الشريفين لتكريم المخترعين والموهوبين في دورتها الخامسة فئة الموهوبين لأصحاب الفئة العمرية ما دون 18 عام ، فيما حققت مدرسة الرواد الثانوية المركز الثالث على مستوى مدارس المملكة الحكومية والأهلية والعالمية في نتائج المركز الوطني للقياس لاختبار القدرات العامة لعام 1439 هـ . الجدير بالذكر أن إدارة الخدمات التعليمية بالهيئة الملكية بالجبيل حصلت على المرتبة الأولى وذلك على مستوى مكاتب التعليم بالمملكة في متوسط نتائج المدارس بالاختبار التحصيلي للعام الدراسي 1438 هـ ، وعلى المركز الأول في الفجوة بين متوسط نتائج الثانوية العامة ومتوسط نتائج الاختبار التحصيلي والقدرات للعام 1438/1439 هـ ، إضافة إلى تحقيق مدرسة الرواد الثانوية على المركز الأول في الاختبار التحصيلي الذي كان على مستوى المدارس الحكومية للعام الدراسي 1438 هـ ليستمر التميز في مدارس الهيئة الملكية بالجبيل تحت شعار التعليم بمعايير عالمية .