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قرية منطقة تبوك التراثية مرآة لحضارة الإنسان والمكان

قرية منطقة تبوك التراثية مرآة لحضارة الإنسان والمكان

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خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة

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ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض

ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض

أبرز المواد

وكالة شؤون المسجد النبوي تستقبل وزير الاوقاف الفلسطيني

وكالة شؤون المسجد النبوي تستقبل وزير الاوقاف الفلسطيني
http://almnatiq.net/?p=670744
المناطق - المدينة المنورة

ضمن توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمسجد النبوي وزائريه ، استقبل مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري سماحة الشيخ يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين .

كما أدى سماحة الشيخ دعيس ومرافقيه الصلاة في الروضة الشريفة ، ثم تشرفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما ، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشرفين لما تقدمه من خدمات للمسجد النبوي وزائريه

ورحب العسيري بسماحة الشيخ دعيس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – تسخر كل إمكاناتها لجميع المسلمين ، وذلك تسهيلاً لهم للقيام بعباداتهم بكل يُسرٍ وطمأنينة .

 

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