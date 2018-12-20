وكالة شؤون المسجد النبوي تستقبل وزير الاوقاف الفلسطيني

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ضمن توجيهات معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تقديم أعلى مستويات الخدمة للمسجد النبوي وزائريه ، استقبل مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ جمعان بن عبدالله العسيري سماحة الشيخ يوسف دعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية في دولة فلسطين .

كما أدى سماحة الشيخ دعيس ومرافقيه الصلاة في الروضة الشريفة ، ثم تشرفوا بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما ، مقدماً شكره لحكومة خادم الحرمين الشرفين لما تقدمه من خدمات للمسجد النبوي وزائريه

ورحب العسيري بسماحة الشيخ دعيس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – تسخر كل إمكاناتها لجميع المسلمين ، وذلك تسهيلاً لهم للقيام بعباداتهم بكل يُسرٍ وطمأنينة .