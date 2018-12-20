ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض

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وصل صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، إلى الرياض اليوم، وذلك لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ 33 .

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ ثامر جابر الأحمد الجابر الصباح ، ومندوب عن المراسم الملكية. ‏