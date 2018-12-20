الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يصل الرياض

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وصل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك البحرين ، إلى الرياض اليوم، وذلك لحضور حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية الـ33.

وكان في استقبال سموه في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وسفير مملكة البحرين لدى المملكة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة ، ومندوب عن المراسم الملكية.