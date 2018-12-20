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خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة

أبرز المواد
“الجنادرية” .. تاريخ وثقافة

“الجنادرية” .. تاريخ وثقافة

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ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض

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الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة يصل الرياض

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خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة

خادم الحرمين الشريفين يرعى حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة
http://almnatiq.net/?p=670760
المناطق- واس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بعد عصر اليوم الخميس حفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين، الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني بالجنادرية تحت عنوان “وفاء وولاء”.
ولدى وصول الملك المفدى إلى مقر المهرجان بالجنادرية، كان في استقباله – أيده الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة، وصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن عياف المشرف العام على مهرجان الجنادرية، ومعالي نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز التويجري، وعدد من المسؤولين.
بعد ذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد بن عيسى آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة ملك مملكة البحرين، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الامارات العربية المتحدة، وصاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة سلطان عُمان.
إثر ذلك عزف السلام الملكي.
وبعد أن أخذ الملك المفدى وضيوفه مكانهم في المنصة الرئيسة للحفل، تليت آيات من القرآن الكريم.
ثم بدأ سباق الهجن السنوي الكبير، كما أدت مجموعة من الفرق عروضاً شعبية.

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