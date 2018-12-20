1754 متدربة في 15 مركزاً لتعليم الكبيرات بمنطقة تبوك

المناطق - تبوك

قدمت جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك ضمن مبادرة تدريب وتثقيف وإرشاد وتعليم الكبيرات منظومة من البرامج استهدفت طالبات تعليم الكبيرات وهدفت إلى توعية المرأة وتعزز المفاهيم الأسرية والتربوية الصحيحة لديها وسط بيئة آمنة ومحفزة، استفاد منها 1754 متدربة .

واختتمت الجمعية أمس هذه المبادرة التي استمرت على مدى ثلاثة شهور والتي شارك فيها 20 مدربة و19 مستشارة قدم من خلالها 194 استشارة وعقدت 44 ندوة ومحاضرة وذلك في 15 مركزاً لتعليم الكبيرات بتبوك.

ومن جانب آخر أوضح المدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بتبوك فهد العنزي أن الجمعية تقدم خدماتها بالمنطقة من خلال مسارات عملية قسمت إلى وحدات رئيسية منها وحدة التدريب والبرامج العامة ووحدة الاستشارات الأسرية، ووحدة إصلاح ذات البين الأسري داعياً الراغبين والراغبات الاستفادة من هذه الخدمات أو الاستشارات التواصل مع الجمعية عبر قنواتها الإلكترونية أو عبر رقم الهاتف 920010155 الذ خصص للاستشارات الأسرية.