بالفيديو… خادم الحرمين الشريفين للوزراء :”لاحصانة لأحد” ..

المناطق _ الرياض

نشر بدر العساكر، المدير الخاص لمكتب ولي العهد ، مقطع فيديو، عبر حسابه في “تويتر”، اليوم الخميس، يكشف ما قاله الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للوزراء، في الجلسة التي جرت الثلاثاء الماضي.

وقال الملك سلمان، إن “الدولة قامت على العقيدة الإسلامية، قامت على العدل بين جميع رعاياها، وما من أحد عنده حصانة ضد الأنظمة وضد الشرع، نسأل الله التوفيق، إن شاء الله شعبنا يكون راضي”.

وكان الملك قد وجه كلمة إلى الشعب، يوم الثلاثاء، معلنا تفاصيل الحدث الأكبر في تاريخ المملكة.

وأعلن الملك ميزانية السنة المالية للعام الجديد (2019) كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.

“إننا عازمون على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة”.