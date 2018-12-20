احدث الأخبار

خمسة مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى الجنادرية يوميا بالتنسيق مع مرور العاصمة
أبرز المواد
 “الترفيه” تشارك لأول مرة في “الجنادرية” بـ”القبة المضيئة” والعروض الحية
أبرز المواد
 بيت حائل يجسد حياة المجتمع الحائلي في الجنادرية 33
أبرز المواد
 “المرور” يوضح : انخفاض حوادث الوفيات بنسبة ٣٣٪
أبرز المواد
 اللجنة الوزارية لإعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة توصي بحلول تطويرية
أبرز المواد
 إرهابي يسلم نفسه للسُلطات الجزائرية وإيقاف عناصر دعم للجماعات الإرهابية
أبرز المواد
 استدعاء الجيش البريطاني للتعامل مع طائرة بدون طيار فوق مطار جاتويك
أبرز المواد
 بلدية غرب الدمام تتلف أكثر من 1400 طن من الأسماك
المنطقة الشرقية
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الرائد يفوز على الحزم
أبرز المواد
 بالفيديو… خادم الحرمين الشريفين للوزراء :”لاحصانة لأحد” ..
أبرز المواد
 ألبانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين اثنين لإضرارهما بالأمن القومي
أبرز المواد
 1754 متدربة في 15 مركزاً لتعليم الكبيرات بمنطقة تبوك
منطقة تبوك
خمسة مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى الجنادرية يوميا بالتنسيق مع مرور العاصمة

خمسة مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى الجنادرية يوميا بالتنسيق مع مرور العاصمة

أبرز المواد
“الترفيه” تشارك لأول مرة في “الجنادرية” بـ”القبة المضيئة” والعروض الحية

“الترفيه” تشارك لأول مرة في “الجنادرية” بـ”القبة المضيئة” والعروض الحية

أبرز المواد
بيت حائل يجسد حياة المجتمع الحائلي في الجنادرية 33

بيت حائل يجسد حياة المجتمع الحائلي في الجنادرية 33

أبرز المواد
“المرور” يوضح : انخفاض حوادث الوفيات بنسبة ٣٣٪

“المرور” يوضح : انخفاض حوادث الوفيات بنسبة ٣٣٪

أبرز المواد

بلدية غرب الدمام تتلف أكثر من 1400 طن من الأسماك

بلدية غرب الدمام تتلف أكثر من 1400 طن من الأسماك
http://almnatiq.net/?p=670792
الدمام - فتحية عبدالله

أتلفت بلدية غرب الدمام أكثر من 1400 طن من الاسماك، من أحد الثلاجات للمواد الغذائية، وذلك إثر اندلاع حريق تلقته البلدية من الدفاع المدني، مؤخرا، أدى الى تلف هذه المواد، ويأتي ذلك ضمن مشاركة البلدية مع الجهات الحكومية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، بأن إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية والصباحية وإدارة الاسواق بالبلدية قامت بمباشرة البلاغ بتوجيه فرق من إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، وعلى إثر ذلك تم اتلاف كميه كبيره من الاسماك بسبب فسادها بسبب الحريق الذي اندلع وقدر حجم المواد بأكثر من 1400 طن.

وقدم رئيس بلدية غرب الدمام شكره لإدارة الدفاع المدني على تعاونهم الدائم مع البلدية، مؤكدا بأن البلدية حريصة على الحفاظ على صحة المستهلكين من تسرب بعض المواد الغذائية المتأثرة بالحريق أو سوء التخزين من الوصول الى الأسواق .

روابط ذات صلة

الهيئة الملكية بالجبيل تحصل على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الكانجارو الدولية

الهيئة الملكية بالجبيل تحصل على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية بمسابقة الكانجارو الدولية
محافظ الخفجي يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية

محافظ الخفجي يستقبل رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية
بمتابعة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ” بيت الخير ” بالجنادرية ينهي استعداداه لاستقبال زواره

بمتابعة من سمو أمير الشرقية وسمو نائبه ” بيت الخير ” بالجنادرية ينهي استعداداه لاستقبال زواره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*