بلدية غرب الدمام تتلف أكثر من 1400 طن من الأسماك

الدمام - فتحية عبدالله

أتلفت بلدية غرب الدمام أكثر من 1400 طن من الاسماك، من أحد الثلاجات للمواد الغذائية، وذلك إثر اندلاع حريق تلقته البلدية من الدفاع المدني، مؤخرا، أدى الى تلف هذه المواد، ويأتي ذلك ضمن مشاركة البلدية مع الجهات الحكومية.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فيصل بن عبدالهادي القحطاني، بأن إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية والصباحية وإدارة الاسواق بالبلدية قامت بمباشرة البلاغ بتوجيه فرق من إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، وعلى إثر ذلك تم اتلاف كميه كبيره من الاسماك بسبب فسادها بسبب الحريق الذي اندلع وقدر حجم المواد بأكثر من 1400 طن.

وقدم رئيس بلدية غرب الدمام شكره لإدارة الدفاع المدني على تعاونهم الدائم مع البلدية، مؤكدا بأن البلدية حريصة على الحفاظ على صحة المستهلكين من تسرب بعض المواد الغذائية المتأثرة بالحريق أو سوء التخزين من الوصول الى الأسواق .