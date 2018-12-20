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استدعاء الجيش البريطاني للتعامل مع طائرة بدون طيار فوق مطار جاتويك

استدعاء الجيش البريطاني للتعامل مع طائرة بدون طيار فوق مطار جاتويك
http://almnatiq.net/?p=670795
المناطق - وكالات

اكدت وسائل إعلام بريطانية انه تم استدعاء الجيش للتعامل مع طائرة بدون طيار تحوم فوق مطار جاتويك

وطلبت شرطة ساسكس رسميا مساعدة الجيش وقال مصدر إن المساعدة التي تقدمها شركة تيليغراف يمكن أن تأتي في شكل طائرات هليكوبتر أو شاحنات صغيرة أو جنود على الأرض.

ويجتمع مسؤولو وزارة الدفاع حاليا في اجتماع لمناقشة ما إذا كانوا بحاجة إلى الانتشار أم لا ، وكيفية القيام بذلك.
وقالت وزارة الدفاع إن الشرطة تجري محادثات مع الجيش حول المساعدة في العملية للعثور على الأجهزة التي تم رصدها لأول مرة في حوالي الساعة التاسعة مساء الأربعاء والأشخاص الذين يشغلونها.وقال متحدث “هناك مناقشات مستمرة مع الشرطة بشأن أي قدرة عسكرية يمكن تقديمها للمساعدة في تشغيلها.”

وصرح كريس وودروف كبير مسؤولي العمليات بالمطار للصحفيين بعد الظهر بقليل انه كانت هناك طائرة اخرى بدون طيار “خلال الساعة الاخيرة”.

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