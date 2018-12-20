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إرهابي يسلم نفسه للسُلطات الجزائرية وإيقاف عناصر دعم للجماعات الإرهابية

إرهابي يسلم نفسه للسُلطات الجزائرية وإيقاف عناصر دعم للجماعات الإرهابية
http://almnatiq.net/?p=670798
المناطق _ الرياض

سلم عنصر إرهابي نفسه للسُلطات العسكرية بمحافظة تمنراست جنوب الجزائر وبحوزته سلاح خفيف وكمية من الذخيرة.
وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من تيارت والشلف، كما كشفت ورشة لإعداد الأسلحة تقليدية الصنع وحجزت 3 بنادق صيد وسلاح آخر خفيف وكمية من الذخيرة والمواد المتفجرة في بسكرة.
كما تم إيقاف ستة مهربين في برج باجي مختار وفق ذات البيان وحجز ما كان لديهم من مواد.

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