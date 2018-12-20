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“المرور” يوضح : انخفاض حوادث الوفيات بنسبة ٣٣٪

“المرور” يوضح : انخفاض حوادث الوفيات بنسبة ٣٣٪
http://almnatiq.net/?p=670805
المناطق - أشرف العصيمي
أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن الدعم اللامحدود من سمو ولي العهد والذي اثمر بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة المرورية في تحقيق مبادرة “تعزيز السلامة المرورية” والتي ساهمت في انخفاض عدد حوادث الوفيات بنسبة ٣٣٪ خلال العامين المنصرمين.

وأفادت بأنه بدعم من القيادة تم رفع الوعي المروري للمجتمع، وذلك بفضل جهود وزارة الداخلية في رفع مستوى الضبط المروري والتوسع في استخدام التقنية الحديثة وتطوير وسائل الرصد المروري الثابت والمتحرك”.

وأضافت أنه بالتكامل مع الجهات الهندسية ممثلةً في وزارتي النقل والشؤون البلدية، تم تطوير أنظمة النقل الذكي لمراقبة الطرق.

وبينت بأنه كان لجهات الطوارئ ممثلةً في الهلال الأحمر ووزارة الصحة، دور فعال في تحسين زمن الاستجابة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لضحايا الحوادث، فضلًا عن دور وزارة التعليم في تضمين مفاهيم السلامة المرورية في المناهج الدراسية.

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