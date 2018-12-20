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“الترفيه” تشارك لأول مرة في “الجنادرية” بـ”القبة المضيئة” والعروض الحية

“الترفيه” تشارك لأول مرة في “الجنادرية” بـ”القبة المضيئة” والعروض الحية

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“الترفيه” تشارك لأول مرة في “الجنادرية” بـ”القبة المضيئة” والعروض الحية

“الترفيه” تشارك لأول مرة في “الجنادرية” بـ”القبة المضيئة” والعروض الحية
http://almnatiq.net/?p=670811
المناطق- واس

تشارك الهيئة العامة للترفيه ولأول مرة بجناح خاص في فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).
ويقدم الجناح الواقع على مساحة 22 ألف متر مربع، بجوار البوابات 5 و6، تجربة متميزة من أكبر قُبَّة مضيئة هي الأولى من نوعها في المهرجان، بقطر يبلغ 40 مترَ مربع، داخلها خمسة أقسام رئيسية، منها في منطقة خاصة بالطفل أطلق عليها “غابة الترفيه”، المتمثلة في قبة صممت على هيئة أدغال يمكن عيشها بجميع مكوناتها، بما في ذلك نماذج للحيوانات ومعلومات عنها.
ومن جانبها منطقة “ساحة الفرسان” التي تقام فيها عروض الخيل حيث سيتم تقديم ستة عروض يومياً، وكذلك منطقة العروض الحية في المسرح الرئيسي، التي ستمكن الزوار من الاطلاع على إنجازات الهيئة، وذلك عبر الدخول إلى قبة تعرض أبرز تجربة تفاعلية ترفيهية.
كما خصصت الهيئة منصة للإجابة عن استفسارات الزوار من المهتمين بتنظيم الفعاليات وكذلك الشركات والمستثمرين حول التراخيص وكيفية الحصول عليها وآليات ذلك.
وتهدف الهيئة من مشاركتها في هذا المهرجان الذي وصل للعالم أجمع، التعريف بالأدوار التي تقوم بها الهيئة من تنظيم قطاع الترفيه ووضع التشريعات له، ونشر البهجة في نفوس الزوار من العائلات والأفراد عبر الترخيص للفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق المملكة.

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