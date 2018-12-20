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خمسة مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى الجنادرية يوميا بالتنسيق مع مرور العاصمة

خمسة مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى الجنادرية يوميا بالتنسيق مع مرور العاصمة

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خمسة مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى الجنادرية يوميا بالتنسيق مع مرور العاصمة

خمسة مواقع للنقل الترددي من الرياض إلى الجنادرية يوميا بالتنسيق مع مرور العاصمة
http://almnatiq.net/?p=670813
المناطق _ الرياض

خصصت هيئة النقل العام عدد 5 رحلات يومية مجانية متواصلة طيلة أيام المهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 33) ، من شمال وشرق وجنوب العاصمة ( الرياض ) إلى موقع المهرجان بالجنادرية .
وتنطلق رحلات النقل الترددي من وإلى أرض المهرجان من عدة مواقع في العاصمة هي ” مطار الملك خالد الدولي” شمال الرياض كل 10 دقائق رحلة، ومركز “غرناطة التجاري” شرق الرياض كل 5-10 دقائق رحلة، ومعرض “إيكيا مخرج 16” جنوب شرق مدينة الرياض كل 30 دقيقة رحلة، ومن غرب الرياض “نادي الرياض بضاحية لبن كل 15 دقيقة رحلة، ومن مول “مكان مول بحي الصحافة” كل 15 دقيقة رحلة.
حيث تبدأ الرحلات يومياً من الساعة الثالثة عصراً إلى الحادية عشرة مساءً والجمعة من الساعة الثالثة عصراً إلى الثانية عشرة صباحاً بواسطة حافلات النقل العام بإشراف عدد من المرشدين والمنظمين , بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
من جانب آخر سخرت إدارة مرور منطقة الرياض بتوجيه ومتابعة مستمرة من مدير عام المرور اللواء محمد البسامي ، جهودها لتنظيم الحركة المرورية عبر الطرق المؤدية إلى موقع المهرجان الوطني للتراث والثقافة في الجنادرية , حيث خصصت ثلاثة طرق رئيسية للوصول إلى أرض المهرجان تشمل امتداد طريق التخصصي إلى الثمامة وطريق المطار عبر مخرج الطيران الخاص وطريق الجنادرية امتداد طريق خريص.
وأكد مدير مرور منطقة الرياض اللواء عبدالرحمن آل خرصان أهمية الإلتزام بالأنظمة المرورية والإرشادات على الطرق المؤدية إلى أرض المهرجان , مبينا أنه سيتم تطبيق النظام المروري بحق المخالفين للسير , مشيراً إلى أن الإدارة العامة للمرور في المنطقة عملت على استحداث العديد من الموقع التي تستوعب آلاف السيارات في المناطق المحيطة بالمهرجان , داعياً المشاركين والزوار إلى التوجه نحو المواقف المخصصة للأجنحة التابعة لهم ومراعاة الدليل الإرشادي لتنظيم حركة السير إلى المهرجان.
وأضاف اللواء آل خرصان أن الإدارة العامة للمرور كثفت برامج متابعة المخالفات المرورية من خلال الرصد الآلي وتفعيل نظام باشر الذي سيتم من خلاله ضبط عملية الإلتزام بالنظام المروري العام.

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