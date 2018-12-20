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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الفيصلي يفوز بثلاثية على الوحدة

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دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الفيصلي يفوز بثلاثية على الوحدة

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الفيصلي يفوز بثلاثية على الوحدة
http://almnatiq.net/?p=670816
المناطق _ الرياض

فاز فريق الفيصلي على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وسجل أهداف الفيصلي لويس جوستافو وايجور روسي وعبد العزيز البيشي في الدقائق الأولى و17 و47 .
ورفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع ، وتجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز السادس .

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