دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الفيصلي يفوز بثلاثية على الوحدة

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فاز فريق الفيصلي على نظيره الوحدة بثلاثة أهداف دون رد اليوم في الجولة الرابعة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وسجل أهداف الفيصلي لويس جوستافو وايجور روسي وعبد العزيز البيشي في الدقائق الأولى و17 و47 .

ورفع الفيصلي رصيده إلى 20 نقطة ليتقدم إلى المركز السابع ، وتجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز السادس .