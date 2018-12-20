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زراعة تبوك تبدأ الثلاثاء القادم توزيع أكثر من 6 ملايين ريال لمزارعي المنطقة

زراعة تبوك تبدأ الثلاثاء القادم توزيع أكثر من 6 ملايين ريال لمزارعي المنطقة

منطقة تبوك

زراعة تبوك تبدأ الثلاثاء القادم توزيع أكثر من 6 ملايين ريال لمزارعي المنطقة

زراعة تبوك تبدأ الثلاثاء القادم توزيع أكثر من 6 ملايين ريال لمزارعي المنطقة
http://almnatiq.net/?p=670828
المناطق - تبوك
يبدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك الثلاثاء القادم توزيع إعانة التمور للمزارعين المستحقين للإعانة لعام 1438هـ ويستمر شهراً كاملاً في مقر الفرع بمدينة تبوك.
وأوضح مدير فرع البيئة والمياه وللزراعة بالمنطقة الدكتور العربي بن مهيدي العميم, أنه سيتم توزيع 6767950 ريالا على 1648 مستفيداً ممن تنطبق عليهم الشروط التي تأتي تأكيداً للدعم الكبير الذي تحظى به الزراعة والمزارعين في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
ودعا جميع المزارعين المستحقين لإعانة التمور بالمنطقة إلى مراجعة الفرع الثلاثاء القادم لاستلام إعانتهم أو بوكالة شرعية تخولهم حق الاستلام مع إحضار وثيقة الخرص، ورقم الحساب الجاري من البنك موضحاً به رقم الآيبان مع صورة من الهوية الوطنية.

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