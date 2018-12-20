خالد بن سلمان: السعودية والإمارات مع المصالحة الأفغانية

المناطق _ الرياض

أكد السفير السعودي لدى أميركا، الأمير خالد بن سلمان التزام السعودية والإمارات بإحلال السلام في افغانستان، ومساعدة الشعب الأفغاني على التحول من مرحلة الحرب إلى مرحلة التنمية.

وغرد الأمير خالد بن سلمان على “تويتر” قائلا: “ستستمر المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، ببذل كل الجهود من أجل إعادة الأمن والاستقرار للشعب الأفغاني الشقيق وتحقيق سلام دائم ينقل البلاد من حالة الحرب إلى التنمية والإعمار”.

وأضاف في تغريدة ثانية: “عملت المملكة وشقيقتها الإمارات بكل قوة لإنجاح محادثات المصالحة الأفغانية التي عقدت في الإمارات مؤخرا، ونجحت في الجمع بين الأطراف الأفغانية وبدء عملية الحوار لإنهاء الصراع وإحلال السلام في هذا البلد الإسلامي الهام”.

وتابع في تغريدة ثالثة: “رغم محاولات التخريب من الدولة التي تمول الإرهاب وتغذي الصراعات في المنطقة ومحاولاتها تعطيل مسار المصالحة الأفغانية، سنرى في بداية العام المقبل نتائج مثمرة ستسهم في إحلال الأمن والسلام في أفغانستان الشقيقة”.