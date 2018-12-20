جناح وزارة العمل يُقدم عددًا من الخدمات لزواره خلال مهرجان الجنادرية 33

المناطق _ الرياض

يقدم جناح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، عددًا منالخدمات والمعلومات التوعوية، ويعرض البرامج والمبادرات الخاصة بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية.

ومن أبرز الأركان المشاركة بالجناح وكالات التوطين، والتفيش وتطوير بيئة العمل، وخدمة العملاء والعلاقاتالعمالية والسياسات العمالية، والرعاية، والضمان الاجتماعي، والتنمية، بالإضافة إلى برنامجي (مُساند،وموائمة)، وجائزة الأميرة صيتة، والحماية الاجتماعية، ومكتب مكافحة التسول بالرياض والجمعيات الخيرية.

كما يحرص جناح الوزارة بتثقيف المجتمع وتعريف الزائرين بكل ما هو جديد من الخدمات المقدمة للزوار، حيثأطلقت جمعية الإعاقة الحركية للزوار خدمة مساعدة ذوي الإعاقة وكبار السن، وذلك من خلال توفير عدد منالكراسي المتحركة لزوار الجناح وأتاحت لهم تجربة الكرسي المتحرك للتوعية بمدى خطورة السرعة، ونقل معاناةذوي الإعاقة للمجتمع.

كما تدعم الوزارة المهن والحرف اليدوية من خلال مشاركة 32 أسرة منتجة، تعرض أبرز كفاءتها في سوق العملبمشاريعها وأنشطتها المتنوعة، كما تشارك الدور الإيوائية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالحرفاليدوية تحت عنوان “صنع بأيدينا“.