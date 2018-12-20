صحة بيشة:لا وجود لخطأ طبي في الإجراءات التي تمت لطفل بأربطة ركبته

المناطق _ عسير

اشارةً إلى ماتم نشره بإحدى وسائل الإعلام بخصوص شكوى مواطن من ارتكاب الطاقم الطبي بمستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة خطأ طبي تسبب في حدوث قطع بأربطة ركبة طفلِه المنوم بالمستشفى ومطالبته بالتحقيق .

فإن مديرية الشئون الصحية بمحافظة بيشة ومن منطلق التزامها بواجبها نحو المريض وحقوقه ، قامت بتشكيل لجنة عاجلة على إثر تقدم والد الطفل بشكوى لمدير الشئون الصحية أمس الأربعاء وبدأت اللجنة أعمال التحقيق فور تقديم الشكوى وأظهرت نتائج التحقيق عدم وجود خطأ طبي في الإجراءات التي تمت للمريض خلال تنويمه بالمستشفى .

وجاء في تقرير اللجنة أنه بالرجوع للسجل الطبي الخاص بالمريض إتضح دخوله لمستشفى الملك عبدالله بتاريخ 16/12/2018م محولاً من مستشفى تبالة وتم تشخيص حالته بـ ” إلتهاب تنفسي علوي وإلتهاب تنفسي سفلي ” نتيجة شكواه من حمى وضيق في التنفس وسيلان للأنف وعلى إثرها تم تنويمه بقسم الأطفال بالمستشفى .

وعند الساعة ” 11:50 ” مساءً بتاريخ 17/12/2018م تم استدعاء الطبيبة المناوبة من قبل والدة الطفل وعند حضور الطبيبة أفادت والدته بأنها لاحظت أن الطفل مستمر في البكاء وتتوقع أنه نتيجة ألم في الركبة اليمنى كونها لاحظت أنه يعاني منذ اليوم السابق من صوت في الركبة لكن دون ألم .

وعند فحص الطبيبة لركبة الطفل لاحظت عدم وجود أي علامات تدل على تعرَض الطفل لإصابة بآلة حادة أو تورم او إحمرار أو تألم عند اللمس مما يرجح بأن الحالة ليست حديثة او ناتجة عن فعل حديث، وحينها قامت الطبيبة بطلب صورة أشعة للركبة واعطاء المريض مسكن مع تسجيل طلب استشارة ” غير طارئة ” من قسم العظام .

وبفحص الطفل من قبل استشاري العظام تم تشخيص الحالة بأنها ” تجمع سوائل طفيفة مع التهاب غير بكتيري وانزلاق جزئي بالمفصل وأوصى الطبيب حينها بعمل جبيرة للطفل وتسجيل موعد للمراجعة بالعيادة بعد اسبوعين .

كما تم تسجيل خروج للطفل بعد استقرار حالته الصحية أمس الأربعاء 19/12/2018م وخلصت اللجنة في تقريرها إلى انه لايوجد خطأ طبي في حالة الطفل نظراً لعدم وجود آثار تدل على أن عدم ثبات المفصل او إصابته بإنزلاق جزئي نتيجة فعل فاعل بل إنها حادثة تتكرر نتيجة إصابة الطفل بأي نوع من أنواع الإلتهاب يؤدي الى زيادة وتجمع السوائل بمفاصل الأطفال المصحوبة بالتهاب غير بكتيري.

وتم إطلاع والد الطفل على نتيجة التحقيق وشرح الحالة له واقتنع بما قررته اللجنة وتنازل عن الشكوى .