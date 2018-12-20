إعلان حالة الطوارئ في 4 مدن سودانية بسبب التظاهرات

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المناطق _ الرياض

لقي 5 متظاهرين  مصرعهم في ولاية القضارف السودانية،بينما أعلنت السلطات  الطوارىء وفرضت حظر التجول فيها.

و شهد السودان احتجاجات نظمها مئات المواطنين في مناطق مختلفة بسبب غلاء المعيشة وندرة السلع، ما دفع قوات الشرطة للتدخل باستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، أدى ذلك إلى مقتل متظاهرين في مدينة القضارف شرق البلاد. واتسع نطاق الاحتجاجات لتصل إلى العاصمة الخرطوم حيث هتف المحتجون ضد النظام.

وقال معتمد بلدية القضارف شرق البلاد إن السلطات فرضت حظر تجول من السادسة مساء إلى السادسة صباحا وذلك إثر مقتل شخصين خلال احتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز.

وكان المتظاهرون قد أشعلوا النار الخميس في مقر لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في المدينة. وقال شاهد إن التظاهرات بدأت “بطلاب الجامعة وعند وصولها إلى وسط المدينة انضم إليها المواطنون وهجم المتظاهرون على مقر حزب المؤتمر الوطني وأضرموا فيه النار”.

وأعلنت أيضا حالة الطوارئ وفرض حظر تجول في مدينة عطبرة بشمال شرق البلاد بعد احتجاجات هناك أمس الأربعاء. لكن المظاهرات كانت أكبر في عطبرة التي تعد بؤرة تاريخية للاحتجاجات المناهضة للحكومة، حيث ظهرت لقطات فيديو سيارات مشتعلة ومحتجين يلقون الحجارة على المقر المحلي للحزب الحاكم.

وقال مواطن عمره 36 عاما لرويترز الخميس طالبا عدم نشر اسمه “خرجت للتظاهر لأن الحياة توقفت في عطبرة”. وأضاف المواطن الذي شارك في مظاهرة أمس الأربعاء أنه لم يتمكن من شراء الخبز منذ أربعة أيام لأنه لم يعد متوفرا في المتاجر. وتابع قائلا “الأسعار ارتفعت… ولم أستطيع أن أسحب مرتبي لشهر نوفمبر… لأزمة السيولة. هذه أوضاع صعبة ولا يمكن أن نعيش معها والحكومة لا تهتم بنا”.

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