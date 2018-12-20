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التأثيرات الإيجابية والسلبية للشاي الأخضر على الصحة

التأثيرات الإيجابية والسلبية للشاي الأخضر على الصحة
http://almnatiq.net/?p=670848
المناطق - الرياض

ينتشر بين الناس انطباع عام يشير إلى فوائد الشاي الأخضر الصحية، فما هي بالضبط فوائد هذا الشاي وما هو تأثيره على الجسم؟

من الصعب الإجابة مباشرة عن هذا السؤال، لأن القلة القليلة تعرف أن لهذا الشاي أضرارا صحية، إضافة إلى فوائده الصحية العديدة لجسم الإنسان.

1- يساعد في التخلص من الوزن الزائد

أكدت دراسات علمية عديدة على أن الشاي الأخضر بفضل احتوائه على مركب البوليفينول المعروف باسم “Epigallocatechin gallate” يساعد في حرق الدهون. ويساعد هذا المشروب في تسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون بنسبة 25%.

2- يحسن الذاكرة

أثبت علماء جامعة بازل أن مستخلص الشاي الأخضر يرفع إنتاجية الدماغ. فخلال التجارب التي أجريت، بعد تناول الشاي الأخضر تحسنت ذاكرة المشتركين في التجارب، لأن الكافيين الموجود في الشاي الأخضر يؤثر مباشرة في الجهاز العصبي المركزي، كما يفعل الكافيين الموجود في القهوة، بيد أن تأثير الشاي أخف.

3- ضغط الدم

يجب أن يعلم الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أن الشاي الأخضر قادر على تحييد مفعول الأدوية التي يتناولونها لتخفيض ضغط الدم.

4- يخفف آلام التهاب المفاصل

أثبت علماء جامعة واشنطن أن مادة (epigallocatechin-3-gallate) المضادة للأكسدة يمكن أن تخفف مستوى ألم المفاصل.

5- يمنع امتصاص الحديد

قد يصبح عنصر الحديد الذي يحصل عليه الجسم مع المواد الغذائية من دون فائدة بسبب تناول الشاي الأخضر. لأن بعض المكونات الموجودة في الشاي الأخضر، تتفاعل مع عنصر الحديد مكونة مركبات لا يمكن للجسم امتصاصها وتخرج إلى خارج الجسم. لذلك ينصح الخبراء بعدم تناول الشاي الأخضر عند أو بعد تناول مواد غذائية غنية بعنصر الحديد.

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