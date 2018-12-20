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القرية التراثية بالجنادرية تستقبل زوارها غداً

القرية التراثية بالجنادرية تستقبل زوارها غداً
http://almnatiq.net/?p=670851
المناطق - واس

يستقبل المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية في دورته الثالثة والثلاثين زواره غداً على أرض القرية التراثية وهي تحمل على أرضها التراث السعودي من جميع أنحاء المملكة، وتفتح أبوابها بتراثها وثقافتها وفلكلوراتها الشعبية التي ينتظرها الزوار بكل شغف وشوق.
ويمثل المهرجان الوطني للتراث والثقافة الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني في الجنادرية كل عام مناسبة تاريخية في مجال الثقافة، ومؤشر عميق للدلالة على اهتمام القيادة الحكيمة بالتراث والثقافة والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.
ويبذل المنظمون جهوداً حثيثة لتذليل الصعاب والعمل على راحة الزوار، للاستمتاع بتراث وثقافة المملكة بمشاركة عدد من دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول العربية والعالمية ، إضافة إلى مشاركة ضيف الشرف لهذا العام جمهورية إندونيسيا.
وسيستمتع الزوار خلال زيارتهم لمهرجان ” الجنادرية 33″ بالعديد من الألوان الشعبية التي تقدمها الفرق المشاركة في مختلف مناطق المملكة , وأغانٍ وأهازيج وطنية في جو يسوده التآخي والتآلف بين أبناء الوطن .
يذكر أن القرية التراثية بالجنادرية ستفتح أبوابها عند الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً للرجال ولمدة أربعة أيام، فيما ستبدأ الأيام المخصصة لزيارة المهرجان للعائلات يوم الثلاثاء المقبل من الساعة الحادية عشرة وحتى الساعة الحادية عشرة ليلاً، عدا يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثانية عشر صباحاً حيث سيستمر مهرجان الجنادرية في استقبال زواره على مدى 21 يوماً في دورته لهذا العام.

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