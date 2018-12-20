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أمير الجوف ونائبه يطلعان على تحضيرات مقر جامعة الجوف في الجنادرية

أمير الجوف ونائبه يطلعان على تحضيرات مقر جامعة الجوف في الجنادرية

منطقة الجوف

أمير الجوف ونائبه يطلعان على تحضيرات مقر جامعة الجوف في الجنادرية

أمير الجوف ونائبه يطلعان على تحضيرات مقر جامعة الجوف في الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=670854
المناطق - الجوف

ضمن جولته في مقر منطقة الجوف المشارك في مهرجان الجنادرية ٣٣ قام صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز
أمير المنطقة بالاطلاع على مقر جامعة الجوف وتجهيزاتها قبل الافتتاح الرسمي، وقد رافقه سمو نائب أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي .
ويشهد مقر جامعة الجوف عرضاً لأبرز مجالات النهضة التي تشهدها بدعم القيادة أيدها الله، حيث يتضمن نبذة عن المشاريع الإنشائية توضح ماوصلت إليه المدينة الجامعية بالجوف من إنجاز للعديد من المشاريع الوطنية والتي افتتحها ووضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله أثناء زيارته لمنطقة الجوف .
كما يتضمن المقر معرضاً شاملاً يعبّر عن أبرز ملامح نهضة الجامعة من برامج وفعاليات علمية وثقافية وحفلات تخرج ومعارض متنوعة، علاوة على تخصيص أركان داخل المقر تشمل إصدارات الجامعة من مجلات وكتب علمية متخصصة وتقارير مؤتمرات وكراسي علمية، وكذلك ركن خاص بنادي القراءة وغيره من الأندية الطلابية كالنادي الصحي ونادي الجوالة، وركن مرئي يستعرض ما أنتجته الجامعة من أفلام وثائقية ومواد تلفزيونية عن مشروع إعادة الهيكلة الأكاديمية المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، وغيره من المشاريع العلمية الاي تبرزها إحصاءات
معروضة داخل المقر بما فيها إحصاءات بأعداد الطلبة في الجامعة والمشاريع الإنشائية والتعليمية والإدارية والعلمية .

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