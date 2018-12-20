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حفتر يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق بعد ضبط أسلحة مهربة من تركيا في ميناء ليبي

حفتر يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق بعد ضبط أسلحة مهربة من تركيا في ميناء ليبي
http://almnatiq.net/?p=670864
المناطق - أ ف ب

طالب قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر الأمم المتحدة بفتح “تحقيق فوري” بشأن تهريب أسلحة من تركيا إلى ليبيا ضبطت في أحد الموانئ الليبية، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وقالت قيادة الجيش الليبي بقيادة في بيان، إن الشحنتين المضبوطتين “مصدرهما تركيا” تحويان “أكثر من 4,2 ملايين رصاصة كافية لقتل نحو ثمانين في المئة من الشعب الليبي”، إضافة إلى “آلاف المسدسات والبنادق”.

ووفقا لأجهزة الجمارك التي مقرها في طرابلس، فقد تم ضبط مستودعين يحويان أسلحة في ميناء الخمس (غرب) من دون أن تحدد تاريخ حصول ذلك.

وفي السياق، نقلت وكالة “فرانس برس” عن عضو المجلس البلدي لمدينة الخمس محمد الأخضر قوله: “تم ضبط شحنة أسلحة داخل ميناء المدينة.. وأبلغتنا الأجهزة الأمنية في الميناء بضبط حاوية أسلحة داخل الميناء قادمة من تركيا…الحاوية المضبوطة تحمل بيانات شحنة مواد بناء، لكن تبين أنها تحتوي على أسلحة وذخائر”.

وتضم مدينة الخمس التي تقع شرق العاصمة طرابلس وتبعد عنها 120 كيلومترا، واحدا من أكبر الموانئ في البلاد .

وتفرض الأمم المتحدة حظرا على الأسلحة في ليبيا، منذ سقوط نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي في 2011

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