بالصور.. انطلاق مهرجان “شتاء طنطورة”.. إليك كل ما تود معرفته عن هذا الحدث الفريد

المناطق - الرياض

أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا اليوم، فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي، بحضور صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة ومحافظ الهيئة الملكية للعلا.

وتقام النسخة الأولى من المهرجان في منطقة تاريخية عريقة ومشهورة بأبنيتها الصخرية، وستمتد من يوم الخميس وحتى الـ 9 من فبراير/شباط المقبل، متضمناً فعاليات فنية وثقافية وسياحية وتراثية وتجارية متنوعة.

وعلى مدار 7 أسابيع تنطلق اليوم فعاليات أطول مهرجان من نوعه في السعودية، حيث تحتضن مدينة العلا بالمدينة المنورة مهرجان “شتاء طنطورة” السياحي والثقافي.

و”الطنطورة” بشكلها الهرمي ساعة شمسية مهمة يعتمد عليها أهالي المنطقة للتعرف على دخول موسم الزراعة وكذلك تغير فصول السنة، وخصوصاً مربعانية فصل الشتاء حيث أقصر يوم وأطول ليلة في السنة. ترتفع الطنطورة على أسطح أحد الأبنية وسط بلدة العلا الأثرية كجزء أصيل من البناء، كما كان أهالي المدينة يعتمدون عليها قبل مئات السنين للتعرف على الوقت خلال اليوم. وهكذا أصبح الحدث تقليداً سنوياً يجمع أهل المدينة للاحتفال بعودتهم إلى حقولهم وفرصة للابتهاج وتبادل التهاني.

وتعدّ المحافظة متحفاً مفتوحاً للفنون والثقافة والتراث، وهي مدرجة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي.

وباعتبارها موطن الآثار في شمال شبه الجزيرة العربية، وملتقى العديد من الحضارات على مر عصور متعاقبة، يأتي برنامج مهرجان شتاء طنطورة انعكاساً لهذا الإرث العريق الممتد إلى آلاف السنين، ويستعرض أمام العالم عمقها التاريخي والحضاري الذي يقف شاهداً على تطوّر مجتمع العلا منذ القدم في العديد من المجالات التي ارتبطت بالزراعة والفلك والعمارة.

وأتاحت السعودية الحصول على تأشيرة دخول سياحية للمملكة، للراغبين بزيارة المهرجان من مواطني الدول الأوروبية التي تنتمي إلى مجموعة “شينغن” وعددها 25 دولة، إضافة إلى دول أميركا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا وبروناي وأستراليا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا.

ونشرت إدارة المهرجان والمشرفون عليه، عدداً من الصور والأفلام التوضيحية للتعريف بالمهرجان الجديد، بجانب إطلاق موقع إلكتروني ومنصات في مواقع التواصل الاجتماعي، تم فيها تحديد مواعيد حفلات فنية ستقام في نهاية كل أسبوع ويحييها فنانون عالميون، كأبرز فعاليات المهرجان ومنها :

– عروض ضوئية في مهرجان شتاء طنطورة (20 – 22 ديسمبر 2018)

العروض الضوئية، فعالية تقام على مدى سبعة أيام، وهي مستوحاة من الاحتفال التقليدي المتوارث في العلا ببدء موسم الزراعة، وسيتسنى لزوّار البلدة القديمة خلال هذه الفعالية الاستمتاع بأصالة العلا، من خلال زيارة السوق الشعبي، في أجواء تحمل عبق التاريخ، ومشاهدة أعمال ومنحوتات لفنانين معاصرين، بالإضافة إلى العروض الفنية والمسرحية، وكذلك تذوّق أشهى الأطباق المحليّة.

– رحلة إلى كنوز الماضي، وذلك في التواريخ التالية (27 – 29 ديسمبر 2018) ومن ( 3-5 يناير 2019)، ومن (10 – 12 يناير 2019)، ومن (17 – 19 يناير 2019)، ومن (24 – 26 يناير 2019)،

وهي فرصتكم لتنعشوا ذاكرة الماضي، وعيش تجربة تاريخية أصيلة في أجواء عربية بامتياز، وذلك عند زيارتكم لسوق البلدة القديمة، ومشاهدة معروضات من الحرف اليدوية، والتعرف على مجموعة من المصنوعات التي مازالت تتوارثها الأجيال في العلا، ولتكتمل الصورة لديكم، ندعوكم أيضًا لتذوق روائع من المطبخ المحلي، والتي ستجدونها متوفرة خلال جولتكم، ومن ثم انطلقوا في جولة موسعة إلى رحاب العلا؛ لمشاهدة آثارها التاريخية المنحوتة على الصخور، وخلفياتها الطبيعية المحيطة بها من كل جانب.

– أسطورة الخيول الخمسة – ملتقى الفرسان (31 يناير – 2 فبراير)

«الفَرس من الفارس»، هكذا وصفت العرب قديمًا العلاقة الوطيدة بين الإنسان والخيل، تعرفوا على سر هذا الرابط التاريخي في «ملتقى الفرسان»، واكتشفوا السمات الخمس المميزة لجماليات الخيول وروعة أدائها في الميدان، والتي لطالما تغنى بها الشعراء والفرسان منذ القدم وحتى يومنا هذا، عرض رائع لفنون الفروسية وسجال متناغم بين الفرس والفارس في ميدان مفتوح.

– كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل- 2 فبراير 2019

تستضيف محافظة العلا لأول مرة، سباق كأس خادم الحرمين الشريفين للقدرة والتحمل، والذي سيشهد مشاركة 80 من أفضل الفرسان، يقام السباق بالشراكة بين الاتحاد السعودي للفروسية والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويقدم واحدة من أكبر جوائز سباقات القدرة للخيول على مستوى المنطقة.

– مهرجان المناطيد (31 يناير – 2 فبراير 2019)، ومن (9-7 فبراير 2019)

يزيّن هذا المهرجان سماء العلا بمجموعة من المناطيد زاهية الألوان متنوّعة الرسوم؛ لمشاهدة أفق العلا وروعة التشكيلات الصخرية الساحرة، وستستقطب الفعالية المليئة بالبهجة، الصغار والكبار على حدّ سواء.

الحفلات الغنائية في مهرجان شتاء طنطورة

– حفل فنان العرب محمد عبده

– حفل ماجدة الرومي.

– الكمان بأنامل «رينو كابوسون».

– حفل الموسيقار العالمي – عمر خيرت.

– أصغر وأشهر عازف بيانو منفرد – لانج لانج.

– كوكب الشرق أم كلثوم – 25 يناير 2019 بتقنية الهولوغرام (التصوير التجسيمي).

– الصوت الملكي، أندريا بوتشيلـّي – .

– مسك ختام مناسبات عطلة نهاية الأسبوع، مع – ياني .