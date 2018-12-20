أمير الرياض يدشن جناح الخرج في الجنادرية

المناطق -أشرف العصيمي

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض جناح محافظة الخرج المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية ٣٣ والذي تقدر مساحته بـ 5000 متر مربع ويحتوي على برج الخرج والساقي وعريش المؤسس ومسرح يقدم فيه الفلكلور الشعبي لأهالي الخرج

وقد تجول سموه في أرجاء الجناح مطلعاً على ماسيقدم للزوار بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة.

من جانبه أكد محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي أن هذه المشاركة تعد الأولى بجهود مباركة ومتابعة من لدن سمو أمير منطقة الرياض للجناح.

وعن مكونات الجناح ذكر الماضي أنه يتكون من عدة أقسام: مجلس للضيافة واستقبال الزوار وأجنحة للدوائر الحكومية والخاصة ومتحف تراثي وعدد من الأركان الماركة بمنتجات طبيعية تتميز بها الخرج مثل التمور وبعض المنتجات والمشغولات اليدوية إضافة إلى مسرح معد للمسابقات والفعاليات والفلكلور الشعبي ومعرض للصور، والمبادرات والمشروعات التطويرية بالمحافظة، والأسر المنتجة .

وثمن الماضي لسمو أمير منطقة الرياض تكرمه بافتتاح الجناح واصفا ذلك بتتويج لجهود أهالي ورجال أعمال الخرج الذين لهم بذلوا الجهد لأن تكون مشاركة الخرج نوعية وعلى قدر تطلعات الأهالي، متمنيا للزوار قضاء وقت مميز في الجناح.

هذا وقد بين امير منطقة الرياض بأن الانجاز بجناح الخرج في الجنادرية مشجع ومتميز.

