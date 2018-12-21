محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب الخبراني

المناطق - فضة عطيف

أدّى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ، بعد صلاة عصر اليوم بجامع ابو حيمد ، صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب احمد علي خبراني أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد دفاعاً عن الدين والوطن بالحد الجنوبي بمنطقة جازان .

ونقل محافظ العارضة ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لوالد وذوي الشهيد. كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، لوالد وأسرة الشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.

وقد أدى الصلاة مع محافظ العارضة عدد من ضباط القوات المسلحة ومدراء الدوائر الحكومية ومشائخ وجموعا من أهالي العارضة.

