احدث الأخبار

القدوة والشيخ
يكتبون
 الذكاء الكبير قادم .. مفاجأة “سامسونغ” في 2019
أبرز المواد
 توقعات بارتفاع أعداد المصابين بـ “داء السكري” في منطقة الشرق الأوسط 
أبرز المواد
 النائب العام في المغرب: المشتبه بهم في قتل السائحتين بايعوا “داعش”
أبرز المواد
 زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب شرق روسيا
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يتفقد قرية جازان في الجنادرية
منطقة جازان
 محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب الخبراني
منطقة جازان
 أمير الرياض يدشن جناح الخرج في الجنادرية
منطقة الرياض
 واشنطن تتهم صينيين بشن هجمات سيبرانية بالتواطؤ مع استخبارات بلادهما
أبرز المواد
 بالصور.. انطلاق مهرجان “شتاء طنطورة”.. إليك كل ما تود معرفته عن هذا الحدث الفريد
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن ووافد مٌدانين بالتستر بمنشأة للخياطة الرجالية
أبرز المواد
 حفتر يطالب الأمم المتحدة بفتح تحقيق بعد ضبط أسلحة مهربة من تركيا في ميناء ليبي
أبرز المواد
القدوة والشيخ

القدوة والشيخ

يكتبون
الذكاء الكبير قادم .. مفاجأة “سامسونغ” في 2019

الذكاء الكبير قادم .. مفاجأة “سامسونغ” في 2019

أبرز المواد
توقعات بارتفاع أعداد المصابين بـ “داء السكري” في منطقة الشرق الأوسط 

توقعات بارتفاع أعداد المصابين بـ “داء السكري” في منطقة الشرق الأوسط 

أبرز المواد
النائب العام في المغرب: المشتبه بهم في قتل السائحتين بايعوا “داعش”

النائب العام في المغرب: المشتبه بهم في قتل السائحتين بايعوا “داعش”

أبرز المواد

نائب أمير جازان يتفقد قرية جازان في الجنادرية

نائب أمير جازان يتفقد قرية جازان في الجنادرية
http://almnatiq.net/?p=670901
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان مساء اليوم ، بجولة تفقدية لقرية منطقة جازان التراثية بالجنادرية .
واشملت جولة سموه أقسام القرية كافة ، والتي تمثل مشاركة مختلف محافظات المنطقة المتمثلة في البيت الجبلي والبيت التهامي والبيت الفرساني ، إلى جانب قاعة السينما والمركز الإعلامي .
ووقف سموه على مقر ساحة القرية التي تشهد عروض الفرق الشعبية وتابع ألوانًا من الفن الشعبي ، وكذلك السوق الشعبي الذي يضم معروضات تبرز الحرف والصناعات التقليدية التي تزخر بها المنطقة وما يقدم من خلال تلك المواقع للزوار ، فيما اطلع سموه خلال الجولة على أركان الحرفيين والمعرض الفني الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بالمنطقة .
واستمع سموه إلى شرحٍ من وكيل إمارة منطقة جازان المكلف رئيس اللجنة العليا المشاركة للمنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الـ33 بالجنادرية عبدالله بن صالح المديميغ عن أبرز الأعمال والمهام التي تنفذها مختلف اللجان العاملة لتكون مشاركة منطقة جازان في مهرجان الجنادرية للعام الحالي متميزة ومتجددة وتنقل تراث وثقافة المنطقة وما وصلت إليه من تقدم تنموي واقتصادي وحضاري .
وأعرب سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة عن سعادته بما شاهده في قرية جازان التراثية من معروضات وبيئات متنوعة تجسد التنوع الثقافي والإرث الحضاري الذي تكتنزه منطقة جازان بجبالها وسهولها وسواحلها وجزرها ، وما تشهده من تطور ونمو في المجالات كافة ، وما تمتاز به من مقومات سياحية واقتصادية .
وأضاف سموه أن مشاركة منطقة جازان في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية تسعى للتميز والتجديد كل عام من خلال الأعمال التي تقدمها كافة اللجان المعنية لإبراز الموروث الشعبي والتراث والأصالة التي عُرف بها إنسان المنطقة عبر الحقب الزمنية الماضية ، والسعي المتواصل في المنطقة نحو التنمية والتطور والبناء ، منوهاً سموه بجهود اللجان العاملة ، ومتمنيًا لهم التوفيق والنجاح .

روابط ذات صلة

محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب الخبراني

محافظ العارضة يؤدي صلاة الميت على شهيد الواجب الرقيب الخبراني
تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة جازان

تفاصيل الوظائف الشاغرة في صحة جازان
بنك التنمية الاجتماعية ينفذ ورشتي عمل عن الادخار بوابة الاستمار وثقافة العمل الحر

بنك التنمية الاجتماعية ينفذ ورشتي عمل عن الادخار بوابة الاستمار وثقافة العمل الحر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*