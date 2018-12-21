الذكاء الكبير قادم .. مفاجأة “سامسونغ” في 2019

المناطق - وكالات

كشفت تقارير صحفية، أن شركة “سامسونغ” الكورية الجنوبية في طريقها لتجهيز مفاجأة جديدة خلال عام 2019، ستتميز بميزات ثورية غير مسبوقة.

أشارت مجلة “فوربس” الأمريكية، إلى أن “سامسونغ” تجهز لإطلاق هاتف “غلاكسي إس 10 بلس”.

ومن المتوقع أن تدعم “سامسونغ” هاتفها “غلاكسي إس 10 بلس” بتقنية “استشعار الحركة” التي يمكن استخدامها للتعرف على الوجه.

كما ستدعم تلك التقنية أيضا إمكانية تسجيل الأنشطة والقياسات الحيوية بالنسبو لمستخدم “غلاكسي إس 10 بلس”.

وسيطلق على تلك التقنية اسم “الرؤية الديناميكية” لتتبع الكائنات بسرعة تصل إلى ألفي إطار في الثانية الواحدة.

وزودت “سامسونغ” أيضا هاتفها “غلاكسي إس 10 بلس” بماسح ضوئي من نوع “إيريز”، الذي يعمل بنظام أمني بيومتري متقدم.

وسيضم “غلاكسي إس 10 بلس” تقنية “الكشف عن الرؤية” المبنية على تقنية “سمارت سكرول” التي يمكنها تمرير المستندات اعتمادا على حركة عين المستخدم.

ومن المتوقع أن تدعم “سامسونغ” هاتفها المرتقب “غلاكسي إس 10 بلس” بكاميرا خلفية رباعية العدسات.

وسيتم الإعلان رسميا عن هاتف “غلاكسي إس 10 بلس” في أوائل عام 2019.