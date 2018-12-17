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صحة الشمالية تعتمد الإجراءات والسياسات في أهلية العلاج والتنسيق الطبي بمستشفياتها

صحة الشمالية تعتمد الإجراءات والسياسات في أهلية العلاج والتنسيق الطبي بمستشفياتها
http://almnatiq.net/?p=670927
المناطق - عرعر

أعتمدت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية السياسات والاجراءات في أقسام أهلية العلاج والتنسيق الطبي جاء ذلك بعد أن قام مدير عام الشئوون الصحية بالحدود الشمالية الاستاذ عبدالله بن ولمان العازمي بتوقيع تلك الاجراءات واعتمدها بشكل رسمي بحضور كل من سعود نايف الرويلي مساعد المدير العام للخدمات العلاجية و خميس مريح العنزي مدير مركز الاحالات الطبية بالمنطقة وبحضور مداراء اهلية العلاج والتنسيق الطبي بصحة الشمالية .

وتأتي هذه السياسات والاجراءات لتطوير وتوحيد الية العمل بين مستشفيات منطقة الحدود الشمالية .

الجدير بالذكر أن هذه السياسات سوف تساهم في تقديم افضل الخدمات للمريض بكل يسر وسهوله وبأقصر وقت .

وتأتي هذه الاجراءات من منطلق حرص سعادة المدير العام على تحسين جودة الخدمات بصحة الشمالية ورفع مستواها ويحقق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله .

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