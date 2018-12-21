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الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالضفة.. ويدعي إطلاقه للرصاص

الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينيا بالضفة.. ويدعي إطلاقه للرصاص
http://almnatiq.net/?p=670948
المناطق - وكالات

ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، أن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص فلسطينيا عند حاجز على طريق في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن سيارة اقتحمت الحاجز وإن الجنود فتحوا النار دون أن يأتي على ذكر سقوط قتلى، وقال إنه يحقق في الواقعة، التي حدثت أثناء الليل قرب مدينة رام الله، فيما لم تحدد وزارة الصحة الفلسطينية هوية القتيل.

وأفاد مراسلنا بالضفة بأن السيارة، التي ادعى الجيش الإسرائيلي في روايته الأولية أن من بداخلها أطلق النار، كان بداخلها ركاب مدنيين، ولم يكونوا على علم بإغلاق هذا الحاجز وعندما تفاجئوا بإغلاقه مع اقترابهم منه بادر الجيش الإسرائيلي بإطلاق النار عليها فقتل السائق وأصاب آخر.

وحدثت سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأسابيع الأخيرة في الضفة الغربية، التي احتلتها إسرائيل في حرب 1967.

وفي يوم الجمعة الماضي قتل جنود إسرائيليون فلسطينيا بالرصاص خلال اشتباك مع محتجين يرشقون الحجارة.

وكانت هذه الواقعة بعد 8 أيام من قيام مسلح فلسطيني بقتل جنديين إسرائيليين وقيام القوات الإسرائيلية بقتل مسلحين من حركة حماس، التي تتهمها إسرائيل بشن هجمات سابقة.

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