أبل تعترف بـ«انحناء» أجهزة آي باد برو

أبل تعترف بـ«انحناء» أجهزة آي باد برو

أبرز المواد
تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

أبرز المواد
2018 عام الإحباط للمنتخب الإسباني

2018 عام الإحباط للمنتخب الإسباني

أبرز المواد
“البيئة”: لا دخول للحيوانات الحية إلا بهذا الشرط!

“البيئة”: لا دخول للحيوانات الحية إلا بهذا الشرط!

أبرز المواد

كلمات المرور الآمنة سلاحك لمواجهة هجمات الاختراق

كلمات المرور الآمنة سلاحك لمواجهة هجمات الاختراق
http://almnatiq.net/?p=670955
المناطق_الرياض

أظهرت نتائج استبيان لمعهد هاسو بلاتنر الألماني أن الكثير من المستخدمين يعتمدون على كلمات مرور بسيطة لتأمين حساب الويب أو البريد الإلكتروني، وقد اعتمد الباحثون من جامعة بوتسدام على قاعدة بيانات Identity Leak Checkers، وهي عبارة عن خدمة تقوم بتجميع وتحليل بيانات الوصول، التي تم اختراقها.

وتم تحليل بيانات أكثر من 500 ألف من عناوين البريد الإلكتروني خلال عام 2018، وجاءت كلمة المرور “123456” في المرتبة الأولى، متبوعة بكلمة المرور “1234” وكذلك كلمة المرور “123456789”، ثم كلمات “hallo123” و “Password”.

وحذر المعهد الألماني من أنه يمكن اختراق مثل هذه الأكواد بسهولة، وهناك الكثير من خدمات الويب لم تعد تقبل مثل هذه الأكواد عند إنشاء حساب جديد.

ومن أجل إنشاء كلمة مرور آمنة ينصح الخبراء الألمان بضرورة ألا تقل كلمات المرور عن 15 حرفا، بحيث تشتمل على حروف كبيرة وصغيرة وأرقام وعلامات خاصة، علاوة على أنه لا يجوز استعمال مصطلحات من القواميس أو المصطلحات، التي يمكن تخمينها بسهولة، أو استخدام نفس كلمة المرور في أكثر من خدمة أو حساب على الويب.

وينصح معهد هاسو بلاتنر باستعمال وظيفة المصادقة ثنائية العامل، إذا كانت متوافرة بخدمات ومواقع الويب؛ حيث يتطلب الأمر إدخال كود أمان إضافي، يتم إرساله إلى المستخدم عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS أو بواسطة تطبيق الهاتف الذكي، إلى جانب اسم المستخدم وكلمة المرور عند تسجيل الدخول في خدمات ومواقع الويب.

وإذا لم يتمكن المستخدم من تذكر الكثير من كلمات المرور الآمنة فيمكنه استعمال برامج إدارة كلمات المرور، التي تساعد المستخدم على إنشاء كلمات المرور وإدارة مختلف الحسابات والخدمات على الويب، مثل KeePass و 1Password.

روابط ذات صلة

أبل تعترف بـ«انحناء» أجهزة آي باد برو

أبل تعترف بـ«انحناء» أجهزة آي باد برو
تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
2018 عام الإحباط للمنتخب الإسباني

2018 عام الإحباط للمنتخب الإسباني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*