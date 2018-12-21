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خلال 24 ساعة.. ضبط 720 مخالفة في المختبرات الصحية

خلال 24 ساعة.. ضبط 720 مخالفة في المختبرات الصحية
http://almnatiq.net/?p=670961
المناطق_الرياض

ضبطت وزارة الصحة، أمس الخميس، 720 مخالفة، في حملتها الرقابية على المختبرات الصحية في جميع مناطق المملكة، وذلك خلال اليوم الرابع لحملة وزارة الصحة على المختبرات، والذي شهد زيارة 247 مختبراً في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من خلوها من الممارسات الصحية المخالفة.

يذكر أن وزارة الصحة، كانت قد أكدت أهمية الالتزام بالاشتراطات المطلوب توافرها في المختبرات الصحية، محذّرة من العقوبات التي تتراوح بين السجن ستة أشهر للممارس وتغريمه مائة ألف ريال والغرامة 150 ألف ريال على المؤسسة الصحية، فضلاً عن سحب ترخيص الممارس أو المؤسسة، ومنعها من الترخيص سنتين، أو إغلاق المؤسسة.

كما أصدر وزير الصحة توفيق الربيعة قراراً بإلزام الممارس الصحي بالحصول على دورات، على أن يرتبط ذلك بالتقييم الوظيفي والمفاضلة في الترقية بتوافر شهادة سارية المفعول لتلك الدورة.

وشدَّد الربيعة، على ضرورة أن يؤخذ هذا المعيار بعين الاعتبار عند تجديد العقود أو منح الامتيازات الوظيفية، كما اعتبر الحصول على هذه الدورة شرطاً لمنح وتجديد تراخيص مزاولة المهنة الصحية.

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