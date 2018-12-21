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معلومات أولية تكشف عن المسؤول في واقعة الغش الجماعي بـ”الأحساء”!

معلومات أولية تكشف عن المسؤول في واقعة الغش الجماعي بـ”الأحساء”!
http://almnatiq.net/?p=670962
المناطق_الأحساء

كشفت مصادر عن معلومات جديدة بشأن واقعة الغش الجماعي التي حدثت العام الدراسي الماضي 1439 من قبل مجموعة من طلاب إحدى المدارس في الأحساء، وتم تداول مقطعي فيديو عنها اليومين الماضيين.
وبحسب “الوطن”، فإن المعلومات الأولية تشير إلى مسؤولية معلم مقيم، انتهى عقده من التدريس في المدرسة من العام الماضي”.
وكان مقطعا فيديو قصيرين، انتشرا خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهران قيام مجموعة من طلاب أحد الفصول في المدرسة، وهم يمارسون الغش أثناء أداء الاختبارات.

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