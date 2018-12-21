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“البيئة”: لا دخول للحيوانات الحية إلا بهذا الشرط!

“البيئة”: لا دخول للحيوانات الحية إلا بهذا الشرط!
http://almnatiq.net/?p=670980
المناطق_الرياض

أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدم السماح باستيراد الحيوانات الحية إلا بعد الحصول على إذن استيراد، وألزمت الوزارة جميع شركات الطيران المشغلة في السعودية بعدم شحن أي إرسالية حيوانية حية إلا بعد الحصول على إذن الاستيراد.
خارج البلاد
وأكدت الوزارة أنه في حال ورود إرساليات مرافقة للمسافرين دون إذن استيراد، فإنه ستتم إعادة الإرسالية إلى بلد المنشأ.
كما دعت الراغبين في اصطحاب حيواناتهم الأليفة خلال السفر إلى خارج البلاد، إلى الحصول على إذن تصدير من الإدارة العامة لشؤون الزراعة في المنطقة التابع لها منفذ الخروج، مع ضرورة إحضار جميع الشهادات البيطرية الخاصة بها قبل موعد السفر، من أجل إتمام إصدار أذونات التصدير.

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