تطورات جديدة في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا

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كشفت وزارة التجارة الصينية، أمس الخميس، عن خطط لعقد مزيد من محادثات التجارة مع الولايات المتحدة في شهر يناير المقبل.

وأوضح الناطق باسم الوزارة جاو فنج -في تصريحات للصحفيين، أنّ واشنطن وبكين تبادلتا وجهات النظر بخصوص ترتيبات المفاوضات في أحدث مكالمة هاتفية على مستوى نائب الوزير، مضيفا أنّ فرص التعاون التجاري بين البلدين ضخمة، بحسب “رويترز”.

يأتي هذا فيما أفاد بيانٌ صادرٌ عن وزارة التجارة الصينية، الأربعاء، بأنّ “الجانبين ناقشا قضايا تجارية واقتصادية في اتصال هاتفي على مستوى نائب الوزير”، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.

في سياق متصل، كشفت نصوص محادثات سرية أنّ خلافًا نشب مجددًا بين بكين وواشنطن في منظمة التجارة العالمية؛ حيث وجه كل من البلدين الاتهام إلى الآخر بتقويض النظام التجاري المتعدد الأطراف، وبيّنت التسريبات أنّ السفير الأمريكي دينيس شيا، اتهم الصين بالسعي إلى سرقة التكنولوجيا في قطاعات استراتيجية، وإغراق الأسواق الأمريكية بمنتجاتها، قائلًا: “هذا غير مقبول”.

فيما صرح مبعوث الصين بأنّ ما وصفها بـ”الأفعال الطائشة” من جانب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي منبع الأزمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ بكين تأمل أن يتمكن الطرفان -بعد قمة عقدها رئيسا البلدين- من التحرك في اتجاه واحد مع إبداء الاحترام المتبادل؛ للمساهمة في استقرار البيئة الاقتصادية والتجارية العالمية.

وبدأ النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة بعد إعلان ترامب في 22 مارس الماضي عن نية لفرض رسوم جمركية تبلغ 50 مليار دولار على السلع الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، التي تسرد تاريخ الممارسات التجارية غير العادلة وسرقات الملكية الفكرية، وردت الحكومة الصينية، بفرض رسوم جمركية على أكثر من 128 منتجًا أمريكيًّا، أشهرها فول الصويا.

وأصدرت غرفة التجارة الأوروبية في الصين، أمس الأول الثلاثاء، بيانًا قالت فيه إنّ تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تضر بالشركات الأوروبية، وتؤدي إلى اضطراب عمل شبكة إمداداتها العالمية.