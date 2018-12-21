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كأس آسيا الجديدة يصل الإمارات
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بعد جولة امتدت على ما يقارب 25 ألف كيلو متر في مدن مختلفة من قارة آسيا، وصلت أمس الخميس كأس آسيا إلى مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستكون دبي من ضمن 4 مدن تشارك في استضافة نهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

وتم نقل الكأس إلى مبنى مقر طيران الإمارات، وذلك بحضور ممثلين عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا 2019 في الإمارات، وكذلك طيران الإمارات الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي.

وقال مدير البطولة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم شين مان غيل: جولة الكأس للنسخة السابعة عشر من كأس آسيا كانت بحق رحلة رائعة، حيث أنه للمرة الأولى تم تقديم كأس جديدة بعد مرور 62 على التاريخ العريق للبطولة”.

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