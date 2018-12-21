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رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟

رونالدو تحت الضغط.. لماذا يجب تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات؟
http://almnatiq.net/?p=670989
المناطق_وكالات

يواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحديا حقيقيا مع فريقه يوفنتوس الإيطالي، يقضي بضرورة بلوغ رقم معين قبل نهاية عام 2018.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية إن على رونالدو تسجيل 4 أهداف خلال المباريات الثلاثة المقبلة في حال أراد الحفاظ على نفس الرقم الذي احتفظ به منذ 2011.

وتابعت أن مهاجم يوفنتوس اعتاد، سنويا، على تسجيل 50 هدفا أو أكثر مع فريقه ومنتخبه بلاده منذ عام 2011.

وفي حال فشل “الدون” في تسجيل الرباعية قبل نهاية العام الجاري، فإنه سيكسر تقليدا بلغت مدته 7 سنوات.

وسجل رونالدو 46 هدفا منذ بداية 2018، مع ريال مدريد ويوفنتوس والبرتغال.

وسيكون عليه تسجيل الأهداف الأربعة المتبقية أمام كل من روما وأتلانتا وسامبدوريا.

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