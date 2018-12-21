4 نصائح للتخلص من متلازمة «الاحتراق النفسي»

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يُعاني البعض من مشكلة الإرهاق والتوتر والقلق والإجهاد المستمر بسبب ضغوط الحياة والعمل وغيرها، وهذا ما يسمى “متلازمة الاحتراق النفسي”، في هذا التقرير نقدم 4 نصائح للتخلص من الاحتراق النفسي، بحسب موقع “Red on line”.

ومتلازمة الاحتراق النفسي “Burn out syndrome” من الظواهر التي تحدث للكثير من الناس، والإجهاد هو شيء لا يمكن أن نراه ونشعر به؛ حيث قد يتسلل إلى حياتنا دون أي علامات واضحة، إذا كان لديك العديد من المهام وقليل من الوقت.

وهناك تقنيات قوية يمكنك دمجها في حياتك اليومية تجعلك تشعر بتحسن وتعالج الإجهاد والاحتراق النفسي، منها:

مراقبة النفس: لاحظ نفسك على مدى اليوم؛ كيف تشعر، في ماذا تفكر؛ كيف تتنفس؟ وسوف يساعدك ذلك على إيقاف التوتر وتكون أقل استجابة للأحداث..

التنفس العميق: عندما تأخذ أنفاساً عميقة تساعدك على الشعور بالهدوء النفسي والاسترخاء؛ مارس هذا الإجراء بشكل منتظم وستتمكن من العودة إلى حالة أكثر هدوءاً بعد التعرض للتوتر.

انتبه إلى حديثك عن نفسك: تجنب أن تتحدث عن نفسك بشكل سلبي ولا تحاول أن تكون قاسياً أو تجلد ذاتك، لذا كن أكثر رفقاً بنفسك واكتب لنفسك رسالة إيجابية للتخلص من التوتر والإجهاد النفسي.

أنهِ يومك بشكل إيجابي: في نهاية كل يوم حدد أكثر 3 أشياء إيجابية نجحت في إنجازها وسارت بشكل جيد كما تخطط لها، بدلاً من أن تركز على المهام التي لم تنتهِ من القيام بها.