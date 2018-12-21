للنساء فقط.. 10 استخدامات “خاصة جدا” لمعجون الأسنان

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نستخدم معجون الأسنان بشكل يومي لتنظيف الأسنان غالبا أو تبييضها أحيانا، لكن هل تعلم أنه يمكن استخدام المعجون ذاته بطرق مختلفة ولأهداف أخرى غير تنظيف الأسنان؟

نستعرض هنا 10 طرق لاستخدام معجون الأسنان لتعزيز جمال المرأة ومحاربة حب الشباب والحفاظ على بشرة نضرة، وفق ما ذكر موقع “ستاندر ميديا”، الجمعة.

إزالة البقع السوداء

اخلطي ملعقة كبيرة من معجون الأسنان مع قطرتين من عصير الليمون حتى يصبح المزيج ناعما، ثم ضعيه برفق على الأماكن السوداء في الوجه لمدة أسبوعين، وبهذه الطريقة يمكنك التخلص من البقع السوداء.

تبييض الجلد

تناولي كمية صغيرة من معجون الأسنان واخلطيه مع بعض عصير الطماطم، ثم ضعيه على وجهك، فهذه الطريقة ستساعدك في الحصول على بشرة ساطعة وأكثر نضارة وبياضا.

وقف الحكة

ضعي معجون الأسنان على مناطق لدغات الحشرات لمنع الحكة وتفاقم الجرح. وإذ ما انسكب عليك شيء ساخن وأنت في المطبخ، فما عليك إلا بمعجون الأسنان لتبريد الحروق ومنع تضرر بشرتك.

تنظيف اليدين

تعمل مكونات معجون الأسنان، التي تزيل الروائح الكريهة من الفم، على التخلص من الروائح ذاتها من اليدين. لذا، ينصح بغسل يديك باستخدام معجون أسنان من أجل الحصول على رائعة.

علاج حب الشباب

ضعي كمية قليلة من معجون الأسنان عل قطنة صغيرة وضعيها برفق على الحبوب، واتركيها لمدة 30 دقيقة، ومن ثم اغسلي وجهك، فهذه طريقة مجربة للتخلص من حب الشباب.