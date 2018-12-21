أمير جازان يرعى مهرجان العسل الرابع غدا في العيدابي

جازان - فضه عطيف:

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مساء يوم غد السبت ، افتتاح فعاليات مهرجان العسل الرابع وخيمة العسل والأسر المنتجة والتسوق ، والذي تستضيفه محافظة العيدابي .

وأوضح محافظ العيدابي المشرف العام على المهرجان أ .حسين بن ضيف الله الدعجاني ، أن رعاية سمو أمير المنطقة للمهرجان تأتي تأكيدًا على اهتمام سموه المستمر بكل مامن شأنه دفع عجلة التنمية وتعزيز الحركة الاقتصادية في محافظة العيدابي وغيرها من محافظات ومراكز المنطقة.

وبين أن مهرجان العسل الرابع ، سيسهم في التعريف بما تزخر به محافظة العيدابي خاصة والمنطقة بوجه عام من مقومات زراعية وسياحية واقتصادية واستثمارية في شتى المجالات ومنها انتاج العسل , وما تشتهر به جبال وأودية المنطقة منتجات زراعية وحرف يدوية متنوعة .

وأكد الدعجاني ، على أهمية المهرجان في دعم النحالين والمناحل وانتاج العسل بجودة عالية والتعريف بها على المستويين المحلي والإقليمي لما يتميز به من عناصر ومكونات طبيعية يضاهي منتجات العسل الخارجي , وتتميز محافظة “العيدابي” في إنتاج العديد من أنواع العسل منها ” السدرة والسلم والطلح والضهيان والقتاد والصيفي والربيعي والزهور والحمضيات والبساتين” وغيرها من الانواع ، وتعتمد هذه المسميات على نوع وأسماء الأشجار أو الزهور التي يتغذى عليها النحل، ولكل نوع خصائصه، وسعر معين مع تغير بعض مسميات العسل باختلاف الموقع وبحسب تسمية الأهالي .

ويشهد مهرجان العسل بالعيدابي حضور لافتا يتجاوز عددهم أكثر من 50 ألف زائر كما في المهرجانات السابقة ، وحقق قيمة مبيعات تقدر بخمسة ملايين ريال، ووصلت كميات العسل المباعة لنحو 14 طنًا من العسل الصافي والشمع البلدي.

كما سيدشن سموه ، خلال الزيارة جامع أبو بكر الصديق بالمحافظة وعددا من المشروعات التنموية والتطويرية والبلدية والتعليمية والصحية والنقل والمياه بالمحافظة بقيمة تقدر ب ( 500 مليون ريال) وتخدم هذه المشروعات المحافظة ، لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين وفقا لتطلعات وتوجيهات واهتمام ولاة الأمر -حفظهم الله- .