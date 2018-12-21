اليزيدي” عن لجنة تنمية الأفلاج: تجربة رائعة وعمل نوعي

المناطق - الأفلاج

أشاد عدد من المسؤولين والزوار بالإبداع والتميز والتنظيم بكافة الأعمال بلجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأفلاج .

وعلق المستشار والمدرب المعتمد سعيد اليزيدي بعد زيارته للجنة تنمية الأفلاج أمس الأول في تغريدة له عبر حسابه على تويتر ؛ بقوله : “تجربة رائعة وعمل نوعي لواحدة من أقدم وأميز لجان التنمية في المملكة ،عمرها قريب ٦٠ سنة وهي في أوج حيوية عطائها ونضجه وتميزه، شكرا لهم”.

الجدير ذكره أن لجنة الأفلاج تشهد توافدا كبيرا من الزوار من خارج المحافظة بشكل واضح وقوي للاستفادة من تجاربها العملية ومبادراتها الاجتماعية فشهدت هذا العام زيارة أكثر من 50 شخص من لجان التنمية الاجتماعية الأهلية من شتى مناطق ومحافظات المملكة لتحقيقها الإبداع والتميز في كافة أعمالها حتى أصبحت بيت خبرة على مستوى المملكة.

وتعمل لجنة الأفلاج برئاسة الأستاذ مرضي الحبشان على استقطاب الكفاءات المتميزة للعمل بها وتضم خمسة عشر كيانا بها 300 متطوع لتقديم ما يخدم المجتمع بكافة شرائحه وتطمح اللجنة إلى المساهمة في رؤية المملكة ببرامج ومنتجات متنوعة وبعدد متطوعين يساهمون في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم .