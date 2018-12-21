بالفيديو .. الزعاق : اليوم يبدأ برد الإنصراف ويستمر حتى هذا الموعد

المناطق _ الرياض

أكد الدكتور خالد الزعاق ، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء ، إن اليوم الجمعة يبدأ برد الإنصراف ويستمر لمدة 5 أيام، ناصحا المواطنين والمقيمين في المملكة بالاستعداد لهذه الموجة شديدة البرودة.

وأضاف الزعاق خلال مقطع فيديو نشره بحسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً إن برد الإنصراف يدخل مع الإنسان في فراشه ويخرج البخار من الجو إلا بعدما تنصرف الشمس أي إنصراف الظل .

وتابع الزعاق : ” لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من الجهة الجنوبية للجهة الشمالية، فالبرد الذي نعيش فيه يسمي برد الإنصراف، وتستمر الليالي الأطول حتي أسبوع من الآن ويبدأ الليل يقصر والنهار يقيم حصته من الليل “.