هيئة الثقافة تنظم ليلة الكوميديا الارتجالية بالرياض والخبر

المناطق _ الرياض

تنظم الهيئة العامة للثقافة، ليلة الكوميديا الارتجالية، يومي 22 و 26 ديسمبر، في كلاً من جامعة الفيصل بالرياض، ومركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالخبر.

وتعد فعاليات “ليلة الكوميديا الارتجالية” نشاط تفاعلي مباشر مع الجمهور، حيث تحتوي على فقرات ارتجالية متنوعة تقوم على المزج بين الممثلين والجمهور وتقسيمهم إلى فريقين، وتتخذ ليلة الكوميديا الارتجالية أشكال عدة من الألعاب التفاعلية، منها لعبة الكلمات، التي تعتمد على الكلمات التي يكتبها الجماهير لصناعة مشهد تمثيلي، والعديد من الألعاب التفاعلية الأخرى مع الجماهير، كلعبة القوات الخارقة، ولعبة المؤثرات الصوتية.

وتدعو الهيئة العامة للثقافة المهتمين بالحضور إلى التسجيل وحجز مقاعدهم مجانًا عبر حسابات الهيئة في مواقع التواصل الاجتماعي، ومتابعة حزمة الفعاليات الثقافية المجانية التي تنفذها الهيئة خلال الفترة المتبقية من شهر ديسمبر.