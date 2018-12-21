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نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الخبراني”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الخبراني”
http://almnatiq.net/?p=671066
المناطق - واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع – حفظهما الله -، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوى الرقيب أحمد بن علي الخبراني أحد منسوبي القوات البرية، الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
وعبّر سمو نائب أمير المنطقة عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.
من جانبهم عبر والد وذوو الشهيد الخبراني عن شكرهم للقيادة الرشيدة، وسمو أمير المنطقة، وسمو نائبه، على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم باستشهاد ابنهم في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي.

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