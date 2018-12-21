احدث الأخبار

القرية التراثية بالجنادرية يفتح أبوابها لجماهيرها.. عشّاق الثقافة والتراث الوطني
أبرز المواد
 نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الخبراني”
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يدشن جناح الخرج في (الجنادرية 33)
أبرز المواد
 رئيس مجلس علماء باكستان: مهرجان الجنادرية طالما تحلى بالطابع العربي والإسلامي
أبرز المواد
 عهد الملك سلمان..عناية بالتاريخ وتأصيل للهوية وانفتاح على الثقافات العالمية
أبرز المواد
 هيئة الثقافة تنظم ليلة الكوميديا الارتجالية بالرياض والخبر
أبرز المواد
 بالفيديو .. الزعاق : اليوم يبدأ برد الإنصراف ويستمر حتى هذا الموعد
أبرز المواد
 إمام الحرم: رقي المجتمع المسلم العربي وجلاء هويته يكمنان في اعتزازه بدينه وتمسكه بلغته
أبرز المواد
 إمام المسجد النبوي يوصي بشكر النعم
أبرز المواد
 اليزيدي” عن لجنة تنمية الأفلاج: تجربة رائعة وعمل نوعي
منطقة الرياض
 أمير جازان يرعى مهرجان العسل الرابع غدا في العيدابي
منطقة جازان
 اليونان تتحدى تركيا.. تحرك حاسم على بعد ميل من الساحل
أبرز المواد
القرية التراثية بالجنادرية يفتح أبوابها لجماهيرها.. عشّاق الثقافة والتراث الوطني

القرية التراثية بالجنادرية يفتح أبوابها لجماهيرها.. عشّاق الثقافة والتراث الوطني

أبرز المواد
نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الخبراني”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الخبراني”

أبرز المواد
أمير منطقة الرياض يدشن جناح الخرج في (الجنادرية 33)

أمير منطقة الرياض يدشن جناح الخرج في (الجنادرية 33)

أبرز المواد
رئيس مجلس علماء باكستان: مهرجان الجنادرية طالما تحلى بالطابع العربي والإسلامي

رئيس مجلس علماء باكستان: مهرجان الجنادرية طالما تحلى بالطابع العربي والإسلامي

أبرز المواد

القرية التراثية بالجنادرية يفتح أبوابها لجماهيرها.. عشّاق الثقافة والتراث الوطني

القرية التراثية بالجنادرية يفتح أبوابها لجماهيرها.. عشّاق الثقافة والتراث الوطني
http://almnatiq.net/?p=671069
المناطق - واس

توافد زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33) ‏الذي تنظمه وزارة الحرس الوطني، وخصصت له هذا العام شعار “ولاء وفاء” اليوم، إلى أرض الجنادرية ، حيث شرّعت ‏القرية التراثية أبوابها لجماهيرها من عشاق الثقافة والتراث الوطني، وسط منظومة متكاملة ‏من الخدمات التي يقدمها الحرس الوطني بالتعاون مع عددٍ من الجهات المشاركة، ‏إضافة إلى الفعاليات التي تمتد على مدى ثلاثة أسابيع.
وشهدت الطرق المؤدية ‏إلى موقع المهرجان حركة مرورية انسيابية، أسهم فيها استعداد وتأهب من رجال ودوريات المرور والجهات ذات العلاقة بتنظيم حركة السير والدخول إلى المواقف المخصصة للزائرين.
‏القرية التراثية بالجنادرية اعتادت استقبال عشاقها وجماهيرها بشوقٍ وفرح، يظهر من خلال عديد الفعاليات المقدمة، التي تشهد في هذه الدورة (الجنادرية 33) كثير من الفعاليات والأنشطة الجديدة المنفذة داخل الأجنحة المشاركة وقرى مناطق المملكة التي ارتفع عددها هذا العام بتدشين عدد من المناطق لقراها داخل أرض المهرجان، بالإضافة إلى أركان الحرفيين المنتشرة في مختلف أنحاء أرض المهرجان، بدئاً بالسوق الشعبي، إلى جانب المشاركة المتميزة دوماً لدول مجلس التعاون الخليجي، التي خصص لها مقرات دائمة، ليقدمون فيها برامجهم المختلفة طيلة أيام المهرجان، وجناح جمهورية اندونيسيا ضيف شرف المهرجان .
ويستلهم الزائر للجنادرية خلال جولاته بأرض المهرجان الماضي الذي عاشه الأجداد والآباء، ويطالع في ذات الوقت النهضة الوطنية والتطور الذي تشهده المملكة في حاضرها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

روابط ذات صلة

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الخبراني”

نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد “الخبراني”
أمير منطقة الرياض يدشن جناح الخرج في (الجنادرية 33)

أمير منطقة الرياض يدشن جناح الخرج في (الجنادرية 33)
رئيس مجلس علماء باكستان: مهرجان الجنادرية طالما تحلى بالطابع العربي والإسلامي

رئيس مجلس علماء باكستان: مهرجان الجنادرية طالما تحلى بالطابع العربي والإسلامي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*