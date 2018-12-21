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صحة عسير تعلن عن أول عملية تصحيحية متقدمة لانحراف العمود الفقري بمستشفى أبها للولادة والأطفال

صحة عسير تعلن عن أول عملية تصحيحية متقدمة لانحراف العمود الفقري بمستشفى أبها للولادة والأطفال
http://almnatiq.net/?p=671091
المناطق - أبها
في إنجاز طبي جديد هو الأول من نوعه على مستوى المنطقة الجنوبية ؛  أعلنت صحة عسير أن قسم جراحة عظام الأطفال بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة الدكتور مهدي القرني أجرى أول عملية تصحيحية لانحراف العمود الفقري لدى الأطفال ” الجنف ” ، وهي تعتبر من العمليات المعقدة والمتقدمة خصوصاً أن العمود الفقري لديهم لايزال في مرحلة النمو فيتطلب استخدام طرق معينة وأجهزة خاصة (VEPTR) تسمح بتعديل الانحراف تدريجيا على عدة مراحل والسماح للعمود الفقري بالنمو حتى اكتماله ثم إجراء تعديل وتثبيت العمود الفقري نهائياً في عمر معين بأجهزة أخرى.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع ، إن هذه العملية النوعية ستقدم خدمة خاصة لمرضى المنطقة الجنوبية وتخفف عليهم مشقة البحث عن العلاج في مكان آخر ، حيث أن هذه العملية وبنفس التقنيات المستخدمة فيها  لا تجرى إلا في مراكز متقدمة جداً .

بدوره قدم مدير مستشفى أبها للولادة والأطفال الدكتور علي مستور شكره وتقديره لسعادة مدير عام الشؤون الصحية في منطقة عسير خالد بن عايض عسيري والذي دعم و تابع توفير الأدوات اللازمة لإجراء العملية بمستوى عالي يخدم المرضى ويسهل لهم تقديم الخدمة الصحية المتقدمة في المنطقة دون تكبد عناء السفر .

مؤكداً أن قسم جراحة عظام الأطفال بإذن الله سوف يسعى لتوفير كل ما من شأنه أن يخدم هذه الفئة الغالية على الجميع كونه القسم المرجعي في المنطقة الجنوبية المتخصص في علاج أمراض عظام الأطفال ويستقبل الحالات من كل مستشفيات المنطقة.

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